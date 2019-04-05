В Волгограде животновода будут судить за скрытые от государства доходы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-05T10:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На налоговые преступления предприниматели идут не от хорошей жизни. Но в суде это не оправдание. В Краснооктябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины-животновода. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следователи выяснили, что волгоградка, когда сдавала отчетность за 2017 году указала неверные цифры по полученным доходам от продажи животных. Она снизила их в несколько раз. В итоге налог на добавленную стоимость получился намного меньше, чем должен был быть. Специалисты посчитали, что таким образом она скрыла 11 миллионов 200 тысяч рублей.

В преступлении женщина созналась. Хотя объяснила, что сделала так, чтобы развивать свое сельхозпредприятие, купить корма для буренок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области, собранных доказательств вины волгоградки достаточно для рассмотрения в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU