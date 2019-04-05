В Волгограде животновода будут судить за скрытые от государства доходы
На налоговые преступления предприниматели идут не от хорошей жизни. Но в суде это не оправдание. В Краснооктябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины-животновода. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Следователи выяснили, что волгоградка, когда сдавала отчетность за 2017 году указала неверные цифры по полученным доходам от продажи животных. Она снизила их в несколько раз. В итоге налог на добавленную стоимость получился намного меньше, чем должен был быть. Специалисты посчитали, что таким образом она скрыла 11 миллионов 200 тысяч рублей.
В преступлении женщина созналась. Хотя объяснила, что сделала так, чтобы развивать свое сельхозпредприятие, купить корма для буренок.
Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области, собранных доказательств вины волгоградки достаточно для рассмотрения в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU