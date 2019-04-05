2019-04-05T10:00:14+03:00
Происшествия

В Астрахани адвокат обманул клиентку на 210 тысяч рублей

Женщина пообещала подзащитной подкупить полицию и потерпевших
Екатерина МАЛИНИНА
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Адвокат получила 210 тысяч рублей.Адвокат получила 210 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Астрахани следователи довели до суда уголовное дело в отношении женщины-адвоката. Астраханка взялась защищать жительницу Володарского района, которая обвинялась в мошенничестве. Она заверила свою клиентку, что посодействует ее освобождению. У нее есть свои связи в полиции, да и с пострадавшими вполне можно договориться. Для этого потребуются только деньги.

Жертва отдала ей требуемую сумму частями, всего 210 тысяч рублей. Но никакой помощи в прекращении уголовного дела не получила. Мало того, адвокат бросила свою клиентку и перестала выполнять обязанности защитника. Тогда обманутая женщина сообщила о преступлении в полицию.

Следователи следственного отдела по Володарскому району Астраханской области сумели собрать необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела по мошенничеству. Теперь уже самому юристу нужна будет защита коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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