В Астрахани адвокат обманул клиентку на 210 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-05T10:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани следователи довели до суда уголовное дело в отношении женщины-адвоката. Астраханка взялась защищать жительницу Володарского района, которая обвинялась в мошенничестве. Она заверила свою клиентку, что посодействует ее освобождению. У нее есть свои связи в полиции, да и с пострадавшими вполне можно договориться. Для этого потребуются только деньги.

Жертва отдала ей требуемую сумму частями, всего 210 тысяч рублей. Но никакой помощи в прекращении уголовного дела не получила. Мало того, адвокат бросила свою клиентку и перестала выполнять обязанности защитника. Тогда обманутая женщина сообщила о преступлении в полицию.

Следователи следственного отдела по Володарскому району Астраханской области сумели собрать необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела по мошенничеству. Теперь уже самому юристу нужна будет защита коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU