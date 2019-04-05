Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого мальчика до дома и сбежала

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-05T09:51:42+03:00

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8-летний мальчишка возвращался после уроков домой. Когда нужно было перейти улицу Ленина, школьник поленился дойти до пешеходного перехода, а выскочил на дорогу недалеко от него. В это время там ехала 49-летняя волгоградка на «Ладе Калине». Она затормозила, но слишком поздно. Ребенку сильно досталось. Но вместо того, чтобы вызвать полицию и «скорую», она усадила мальчика в машину и довезла его до дома. А потом по-быстрому уехала.

Школьник рассказал маме с папой, что случилось и те отвезли его в больницу.

Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства аварии, а дама дает объяснения инспекторам.

В Городищенском районе еще один человек оказался под колесами машины. Около полуночи 33-летний мужчина на «восьмерке» ехал по московской трассе. В темноте он не увидел пешехода, который шел вдоль трассы. В результате аварии житель Краснодара погиб на месте. Сейчас полицейские занимаются расследованием происшествия.

В четверг под колеса машины угодил еще ребенок – 11 летняя девочка. Водитель сбежал с места ДТП, но его нашли через пару часов. Как оказалось, мужчина был пьян. Школьница находится на лечении в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU