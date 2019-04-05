Пострадавших на пожаре женщину с трехлетним сыном спасали на вертолёте

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-05T15:24:22+03:00

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Пожар в доме по улице Луговая на хуторе Безымянка Михайловского района произошел около четырех часов ночи. Мать вместе с трехлетним сынишкой спала в дальней комнате, двое старших ребят ближе к выходу. 35-летняя женщина проснулась от запаха дыма. Всю комнату заволокло белой пеленой. Выход был отрезан огнем. Через пламя и пришлось бежать с сыном на руках, чтобы спастись. Старшие дочь с сыном уже успели выбраться из дома через окно.

На пожар прибежал все соседи и неравнодушные люди. Но потушить полыхающий дом не получилось. Вскоре рухнула крыша.Приехавшие пожарные залили остатки пламени. Предварительная причина ЧП - замыкание электропроводки.

- Катя с трехлетним сыном получила сильные ожоги. «Скорой» долго не было. Мы старались, как могли облегчить их боль. Дули на раны, мальчишке я читала сказки, чтобы успокоить, - поделилась с «КП Волгоград» соцработник Ольга Викторовна.

Машина "скорой" отвезла пострадавших в районную больницу. Состояние ребенка не вызывает опасения, а вот состояние мамы более тяжелое. У женщины 45 процентов ожогов тела. Обоих пациентов санавиацией доставили в ожоговое отделение больницы №25.

У Кати четверо детей, воспитывает она их одна. Старшая дочка уже обзавелась своей семьей, а младшие жили с мамой. В семью часто приходили соцслужбы.

- Мама не пьет, старается заботиться о своих детях, но так как она мать-одиночка, она была на особом контроле у соцслужб. У них в 20 метрах живет бабушка, там сейчас и находятся старшие дети. Но дом у нее совсем небольшой. Сейчас мы всем миром собираем ей и детям одежду, ведь сгорело все. Местные фермеры обещали помочь со строительством дома, - рассказали «КП-Волгоград» в селе.

Как погорельцам семье положена компенсация – пятьдесят тысяч рублей. Но только женщина рискует остаться без денег.

- Катя хоть и купила дом на маткапитал в 2016 году, но никак не могла прописаться, - сетуют в местной сельской администрации. - Все они зарегистрированы у бабушки. А по закону деньги погорельцам дают только с пропиской. Очень хотелось бы, чтобы чиновники вошли в положение. Все мы можем подтвердить, что она там жила постоянно. Женщине нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU