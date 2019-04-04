В строящемся соборе Александра Невского в Волгограде возникли проблемы с росписью

4 Апр 23:03 2019-04-04T23:03:05+03:00

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Собор Александра Невского вырос в центре Волгограда всего за пару лет. Уже почти готовы стены, на звонницу установили три колокола, делают отмостку. И в ближайшее время должны были приступить к росписи храма. Но ее проект до сих пор не утвержден.

Работу над иконостасом, росписью и внутренним убранством Александро-Невского собора в прошлом году доверили ООО «Павловская Мастерская» под руководством Дмитрия Хартунга. Художники должны были не позднее 15 февраля представить Волгоградской епархии материал для поэтапного согласования проекта росписи. Однако это условие фирма нарушила.

Специалисты московской комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации после ознакомления с материалами, которые представила мастерская, заключили, что проблема в отсутствии схемы интерьеров храма. Также они отметили недостаток эскизов, неясность концепции в целом и рекомендовали ее доработать.

4 апреля митрополит Волгоградский и Камышинский встретился с Дмитрием Хартунгом и предложил ему здраво оценить ресурсы при исполнении работ в соборе:

«И для вас, и для нас это может быть как взлет и слава, так и обратная ситуация, к этому нужно отнестись очень серьезно. Лучше сделать иконостас на пять с плюсом, чем сделать и иконостас, и роспись, и пол на троечку. Мне кажется, сейчас нужно правильно оценить свои силы, учитывая, что сбой по времени уже идет, и сделать работу на высшем уровне, такой наш принцип».

На доработку дали меньше месяца - к 30 апреля проект росписи на площади 6200 квадратных метров должен быть готов.

- Пока неизвестно, успеет ли автор проекта устранить недостатки к этому сроку, - отмечают в Волгоградской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU