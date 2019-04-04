Волгоградцу грозит семь лет колонии за шесть спиленных дубов

СЕГОДНЯ 21:18 2019-04-04T21:23:10+03:00

Из семи спиленных деревьев, только одно было сухим, остальные - живые и уникальные. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Семь лет колонии и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей грозят 47-летнему волгоградцу за шесть спиленных на дрова дубов. И это не шутка. Все более, чем серьезно. Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области уже утвердила нарушителю обвинительное заключение.

Дело в том, что деревья мужчина спилил не простые. Уничтоженные семь дубов росли на особо охраняемой природной территорий – памятнике природы регионального значения «Черничкин сад». И только один из них действительно был засохшим, остальные шесть - живые.

- Ущерб от действий обвиняемого превысил 1 миллион 200 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Сдала в полицию варвара бдительная соседка, которая не раз делала замечание мужчине. Но тот лишь отмахивался. Теперь ему доходчиво объяснили, чем чревато уничтожение уникальных деревьев.

- Свою вину мужчина полностью признал. Прокуратура также подала в суд исковое заявление с требованием взыскать причиненный природе ущерб с нарушителя, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU