2019-04-04T21:04:56+03:00
Общество

У волгоградского планетария 12 апреля заложат аллею Юрия Гагарина

А в самом планетарии запустят зажигательный флешмоб «Созвездие»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта администрации ВО.Фото с сайта администрации ВО.
Изменить размер текста:

Сотрудники волгоградского планетария к празднованию Международного дня полёта человека в космос подготовили для своих гостей массу интересного. Ну, во-первых, 12 апреля здесь впервые пройдет зажигательный флешмоб «Созвездие», который после шествия устроят ученики лицея №5 имени Гагарина.

Затем у планетария заложат именную аллею имени Юрия Гагарина с участием предприятий и учреждений города и области, носящих имя первого космонавта.

Ну и главное праздничное действо - премьера музыкально-познавательной программы «Сказочный принц на большой планете».

- В это философской сказке для детей и взрослых будет представлен синтез науки, театрального и музыкального искусства. Действо будет проходить под звёздным небом в космических пространствах нашей вселенной в сопровождении музыки в исполнении Комбо-джаз-бенда, - рассказывают в планетарии.

Начало - в 11.00 и в 13.00.

Также в течение всего дня 12 апреля в Звёздном зале будут проходить программы, приуроченные ко Дню космонавтики. Начало в 10-00,12-00, 14-00, 16-00 и 17-00.

Волгоградский планетарий находится по адресу: ул. Гагарина, 12. Справки по телефону 8(8442)24-18-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В строящемся соборе Александра Невского в Волгограде возникли проблемы с росписью
Волгоградцу грозит семь лет колонии за шесть спиленных дубов
Ушел в гараж и исчез: в Камышине ищут мужчину с рюкзаком
Зарево от волжских теплиц видно даже из космоса
В Астрахани два бухгалтера присваивали зарплаты сотрудников СИЗО
Более 4 тысяч нарушений нашла прокуратура в работе судебных приставов
Александра Навроцкого выбрали ректором ВолгГТУ
В Волгограде чиновнику дали 7 лет строгача за взятку кирпичом
Второкласснику из Астрахани, сбежавшему в «кругосветку», хотят подарить путешествие
Волгоградец выманил у женщины 600 тысяч рублей, пообещав смягчить наказание ее мужу
Полиция Волгограда поймала водителя, который сбил школьницу и сбежал
Волгоградец заплатил 340 тысяч рублей за двух убитых косуль
Девять волгоградцев обратились к медикам с укусами клещей
Волгоградские ветеринары спасли подбитого молодого филина
В Астрахани два полицейских силой выбивали признание из невиновного
Голодавший на «минималке» саратовский депутат поучаствует в выборах Волгоградской области
В Астрахани избитая хулиганом женщина просила помощи у водителей, а они проезжали мимо
С начала года волгоградцы потратили на услуги почти 24 миллиарда рублей
Раскладчикам наркотиков из Волгограда дали 27 лет на троих
На севере Волгограда «девятка» врезалась в маршрутку №14
В Астрахани хирург получил полтора года тюрьмы за смерть пациента
В Волгограде за взятку пойдет под суд декан юрфака
После аварии у волгоградки без дома остались десять кошек
В Волгограде накажут водителя грузовика, выбросившего мусор в центре города