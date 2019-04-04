У волгоградского планетария 12 апреля заложат аллею Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 21:04 2019-04-04T21:04:56+03:00

Фото с сайта администрации ВО.

А в самом планетарии запустят зажигательный флешмоб «Созвездие»

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Сотрудники волгоградского планетария к празднованию Международного дня полёта человека в космос подготовили для своих гостей массу интересного. Ну, во-первых, 12 апреля здесь впервые пройдет зажигательный флешмоб «Созвездие», который после шествия устроят ученики лицея №5 имени Гагарина.

Затем у планетария заложат именную аллею имени Юрия Гагарина с участием предприятий и учреждений города и области, носящих имя первого космонавта.

Ну и главное праздничное действо - премьера музыкально-познавательной программы «Сказочный принц на большой планете».

- В это философской сказке для детей и взрослых будет представлен синтез науки, театрального и музыкального искусства. Действо будет проходить под звёздным небом в космических пространствах нашей вселенной в сопровождении музыки в исполнении Комбо-джаз-бенда, - рассказывают в планетарии.

Начало - в 11.00 и в 13.00.

Также в течение всего дня 12 апреля в Звёздном зале будут проходить программы, приуроченные ко Дню космонавтики. Начало в 10-00,12-00, 14-00, 16-00 и 17-00.

Волгоградский планетарий находится по адресу: ул. Гагарина, 12. Справки по телефону 8(8442)24-18-72.

ИСТОЧНИК KP.RU