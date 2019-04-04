Ушел в гараж и исчез: в Камышине ищут мужчину с рюкзаком

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-04T20:20:50+03:00

От 37-летнего Алексея Удодова нет вестей уже двое суток

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В Камышине Волгоградской области исчез 37-летний мужчина - Алексей Удодов. Как в воду канул. Еще 1 апреля он отправился в гараж и больше его никто не видел. Родные бьют тревогу. Тревожное сообщение в соцсетях уже распространили волонтеры из организации «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».

О «потеряшке» известно немного. Мужчина ростом примерно 178 сантиметров, спортивного телосложения. Волосы темные, короткие с сединой на висках. Глаза голубые.

В день пропажи был одет: черные спортивные штаны, синяя олимпийка, поверх которой накинута серая осенняя куртка. На ногах черные ботинки, на голове - черная бейсболка.

Особые приметы: на спине у мужчины имеются шрамы от некогда полученных ожогов.

С собой у камышанина был рюкзак темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы видели его в последние дни, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефонам, указанным в листовке.

ИСТОЧНИК KP.RU