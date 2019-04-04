В Астрахани два бухгалтера присваивали зарплаты сотрудников СИЗО

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-04T19:22:45+03:00

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В Астраханской области две женщины умудрились обокрасть СИЗО. Прямо, как в песне: «Спрячь за высоким забором… выкраду вместе с забором». Женщины работали бухгалтерами в СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области. Одна главбухом, вторая - ее замом. И придумали они схему, как подзаработать на сотрудниках организации. Они вносили в ведомости по заработной плате, которые предоставляли банкам, свои счета. И в течение почти двух лет - с июня 2015 года по май 2017 года - регулярно получали себе дополнительную плату. В общей сложности они украли так более 430 тысяч рублей бюджетных денег.

Вскрылась эта афера в ходе проверки СИЗО. Следователи собрали все факты, доказывающие вину астраханок.

- Наримановский райсуд приговорил главного бухгалтера к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а ведущему бухгалтеру дали 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU