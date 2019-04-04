Более 4 тысяч нарушений нашла прокуратура в работе судебных приставов
За 2018 год жители Волгоградской области более трех тысяч раз пожаловались на действия судебных приставов. Половина обращений была вполне обоснована. По итогам проверок прокуратура региона выявила более четырех тысяч нарушений, отправив в службу ФССП 2,5 тысячи актов. Бумагой не ограничились.
Так, жителям Трактороводского района помогли взыскать долги по зарплате. В райотделе лежали материалы на 200 тысяч невыплаченных работникам рублей, но пристав бездействовал. Обнаружила прокуратура и немало случаев, когда приставы не исполняли решения суда о взыскании ущерба, причиненного преступлениями, срывали сроки, нарушали порядок реализации арестованного имущества должников. Так в Ворошиловском районе постановление вынесли через восемь месяцев после того, как получили все документы.
- Кроме того, судебные приставы-исполнители практически повсеместно не реализуют весь комплекс полномочий, своевременно не принимают меры принудительного характера, затягивают сроки, допускают иные нарушения законодательства на всех стадиях исполнительного производства, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Случается, что приставы идут на преступление. Так, в Алексеевском районе на пристава возбудили уголовное дело о служебном подлоге - он подделал заявление и прекратил взыскание алиментов. В Михайловке бывший судебный пристав получила 4,5 года колонии за присвоения и растраты.
ИСТОЧНИК KP.RU