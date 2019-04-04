Более 4 тысяч нарушений нашла прокуратура в работе судебных приставов

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-04T17:15:27+03:00

Жители Волгоградской области пожаловались на их действия три тысячи раз

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За 2018 год жители Волгоградской области более трех тысяч раз пожаловались на действия судебных приставов. Половина обращений была вполне обоснована. По итогам проверок прокуратура региона выявила более четырех тысяч нарушений, отправив в службу ФССП 2,5 тысячи актов. Бумагой не ограничились.

Так, жителям Трактороводского района помогли взыскать долги по зарплате. В райотделе лежали материалы на 200 тысяч невыплаченных работникам рублей, но пристав бездействовал. Обнаружила прокуратура и немало случаев, когда приставы не исполняли решения суда о взыскании ущерба, причиненного преступлениями, срывали сроки, нарушали порядок реализации арестованного имущества должников. Так в Ворошиловском районе постановление вынесли через восемь месяцев после того, как получили все документы.

- Кроме того, судебные приставы-исполнители практически повсеместно не реализуют весь комплекс полномочий, своевременно не принимают меры принудительного характера, затягивают сроки, допускают иные нарушения законодательства на всех стадиях исполнительного производства, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Случается, что приставы идут на преступление. Так, в Алексеевском районе на пристава возбудили уголовное дело о служебном подлоге - он подделал заявление и прекратил взыскание алиментов. В Михайловке бывший судебный пристав получила 4,5 года колонии за присвоения и растраты.

ИСТОЧНИК KP.RU