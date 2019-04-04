Александра Навроцкого выбрали ректором ВолгГТУ

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-04T16:27:55+03:00

Теперь итоги выборов в волгоградском опорном университете должно утвердить Министерство науки и высшего образования РФ

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В Волгограде 4 апреля прошли выборы ректора ВолгГТУ. Из претендовавших на пост кандидатов наибольшее количество голосов получил Александр Навроцкий, который с февраля временно исполнял обязанности ректора после отставки Владимира Лысака. Теперь итоги выборов в опорном вузе должно утвердить Министерство науки и высшего образования РФ.

Напомним, сначала на пост ректора опорного технического университета претендовали четыре кандидата. Но министрество не допустило до выборов директора института архитектуры и строительства Игоря Стефаненко. На финишную прямую вышли заместитель директора ИАиС по научной работе Олег Бурлаченко и проректоры Сергей Кузьмин и Александр Навроцкий. Перед конференцией по выборам ректора ВолгГТУ претенденты представили свои предвыборные программы - концепции развития вуза, встречались с коллегами и студентами, отвечали на вопросы. Студенты и все службы вуза проводили собрания и выбирали 200 делегатов, которых наделили правом голоса.

В день выборов свою кандидатуру снял Сергей Кузьмин. Двум оставшимся претендентам нужно было набрать для победы более 50% голосов. Как сообщает «КП-Волгоград», за Александра Навроцкого свои голоса отдали 166 человек или 84,3% делегатов, за Бурлаченко - 15,2%. Присутствовали на конференции 198 делегатов.

Александру Навроцкому 48 лет. Он выпускник волгоградского политеха 1993 года. В ВолгГТУ работает целая династия Навроцких. Александр Валентинович занимается исследованиями в области органической химии. Доктор химических наук, профессор кафедры «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов».

ИСТОЧНИК KP.RU