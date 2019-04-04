В Волгограде чиновнику дали 7 лет строгача за взятку кирпичом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-04T15:18:48+03:00

Семь лет строгача и почти восемь миллионов штрафа - серьезный приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Волгоградский областной суд вынес приговор бывшему заместителю главы Среднеахтубинского района. Мужчина сядет в колонию строгого режима за построенный за чужой счет коттедж.

Чиновник курировал строительство нескольких домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Чудесным образом совпало, что он также начал возводить на своем участке коттедж. Мужчина решил воспользоваться такой удачей. Он предложил руководителю строительной фирмы, которая взялась за объект, договориться. Тот поставляет ему на дом кирпич, бригаду с прорабом, а тот не глядя подписывает документы о сдаче дома и завершении строительства. Хоромы для чиновника построили, а вот для переселенцев нет.

О преступлении стало известно сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за взятку в особо крупном размере. 175 тысяч стоил кирпич и на 84 тысячи наработали гастарбайтеры. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградоской области, свою вину бывший госслужащий не признал. Но суд учел все доказательства преступления и вынес приговор.

Среднеахтубинский районный суд вынес решение: 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 7 миллионов 792 тысячи рублей штрафа. Кроме того, подсудимый пять лет не может работать на госслужбе. Волгоградец приговор обжаловал, но апелляционная инстанция оставила срок заключения в силе.

Областной суд лишь изменил срок , в течение которого подсудимый не может работать в госструктурах, с пяти до трех, - рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU