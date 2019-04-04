Волгоградец выманил у женщины 600 тысяч рублей, пообещав смягчить наказание ее мужу

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-04T14:19:06+03:00

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В Светлоярском районе Волгоградской области будут судить местного 41-летнего жителя за то, что он нагло «развел» на деньги свою знакомую, чей муж попал в беду. Он выманил у нее 600 тысяч рублей.

Началась эта история осенью прошлого года. Как-то вечером повздорили три мужика. Один из них в порыве гнева схватился за «двухстволку» и пальнул в сторону обидчиков. Одного из них ранил: мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением лица. А на «стрелка» следователи завели уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Через время к супруге обвиняемого пришел знакомый и заявил, что ее мужа хотят посадить по более тяжкой статье, чем планировали ранее. Мол, его будут судить за «покушение на убийство двух лиц». Но тут же пообещал «смягчить» статью за 600 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала аферисту эту сумму.

Но, как выяснилось позже, деньги мужчина просто присвоил себе. Вычислили мошенника сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Следователи завели уголовное дело на него по статье «мошенничество в крупном размере».

- Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Дело передали в суд, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU