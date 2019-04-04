2019-04-04T13:31:43+03:00
Происшествия

Полиция Волгограда поймала водителя, который сбил школьницу и сбежал

Мужчина, который бросил сбитого ребенка, был пьян
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Нарушителя уже арестовали на пять суток.Нарушителя уже арестовали на пять суток.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сообщение о том, что на улице Ткачева в Волгограде машина сбила девочку, поступило в полицию примерно в 07.50 утра 4 апреля. 11-летняя школьница шла на занятия. Путь ее лежал через дорогу, но светофора в этом месте нет. Как положено переходила проезжую часть по «зебре». Но все равно оказалась под колесами. Очевидцы происшедшего рассказали полицейским, что водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему ребенку. Он сбежал. Люди, ставшие свидетелями ДТП, сами оказывали школьнице первую помощь. Они же вызвали и «скорую».

Школьница переходила дорогу по "зебре", когда ее сбила машина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Школьница переходила дорогу по "зебре", когда ее сбила машина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В городе объявили план «Перехват». Искали «Рено Логан». В результате розыскных мероприятий инспекторы городского отдельного батальона ДПС задержали 30-летнего водителя в Дзержинском районе. Он уже успел спрятать поврежденное авто. А домой добрался на такси, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На задержанного уже составили админпротокол за то, что он оставил место аварии. Суд назначил ему пять суток ареста. Сейчас он находится под стражей.

Химико-токсикологическое исследование показало, что мужчина был пьян.

- После получения медзаключения будет решаться вопрос о лишении волгоградца водительских прав за управление в нетрезвом состоянии, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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