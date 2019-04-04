Волгоградец заплатил 340 тысяч рублей за двух убитых косуль
47-летнего охотника из Волгограда задержали на территории Калачевского района 23 ноября. В машине у мужчины было два самца косули. С собой у него было и ружье. Вот только ни охотничьего билета, ни лицензии на убийство животного полицейским он предоставить не смог.
В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье незаконная охота с причинением особого крупного ущерба. Специалисты посчитали урон природе в денежном эквиваленте – 240 тысяч рублей. Кстати, их браконьер возместил еще во время следствия.
Но кроме этой суммы ему необходимо заплатить штраф – 100 тысяч рублей. Так решил суд. Уголовное дело в отношении охотника прекратили.
Кстати, по ходатайству прокуратуры Калачевского района у мужчины конфисковали винтовку с оптическим прицелом, патроны и «запчасти» стоимостью около 70 тысяч рублей.
У сторон есть время обжаловать приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU