2019-04-04T12:37:03+03:00
Общество

Девять волгоградцев обратились к медикам с укусами клещей

Жителей предупреждают об осторожности на дачах и на прогулках в лесу
Екатерина МАЛИНИНА
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Сезон клещей только начинается.Сезон клещей только начинается.Фото: Александр БОЙКО
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Весна еще и не думает обживаться в Волгоградской области, а клещи уже открыли свой «охотничий» сезон. В больницы обратились девять человек, в кого вцепились эти кровососы. Но с каждым днем обратившихся будет больше: появится трава, которая является любимым место обитания этих животных.

Специалисты советуют при выезде на природу не забывать про специальные средства от клещей, которые можно нанести на одежду. Кстати, лучше используйте «герметичный» наряд: то есть тот, который можно заправить в сапоги или ботинки и который будет потно прилегать к телу, чтобы членистоногое не пробралось внутрь.

Стоянки лучше устраивать не на травке, а на песке и «проплешинах». Если взяли на дачу или в лес животных, проверьте их после возвращения. Клещи могут быть в шерсти. И не забывайте осматривать себя и детей каждые 10-15 минут. Ну а при возвращении домой, проведите доскональный осмотр.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, присосавшегося клеща проверят на инфекции в бактериологической лаборатори ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по адресу: Волгоград, улица Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71. Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8-30 часов до 15-30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9-00 часов до 15-00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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