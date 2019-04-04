2019-04-04T11:40:42+03:00
Общество

Волгоградские ветеринары спасли подбитого молодого филина

Раненую птицу нашли на улице прохожие
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К ветеринарам птицу принесли в тяжелом состоянии, только на пятые сутки она начала самостоятельно кушать. Но все-таки выходили. Спасли. Фото волгоградской ветклиники Чулковой.К ветеринарам птицу принесли в тяжелом состоянии, только на пятые сутки она начала самостоятельно кушать. Но все-таки выходили. Спасли. Фото волгоградской ветклиники Чулковой.
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Филин в Волгоградской области – не редкая птица, их довольно много в лесах и природных парках. Но к людям близко они не подходят. И не зря. Кто-то вот недавно подбил неопытного молодого филина, случайно оказавшегося в городе. Раненую птицу нашли случайные прохожие и отнесли ее и ветеринарную клинику доктора Чулковой. Филин был чуть живой.

- При осмотре диагностировали у птицы нарушение постановки конечностей и признаки черепно-мозговой травмы. Еще одна рана была в области левой надбровной дуги, - рассказывают о состоянии пернатого пациента в клинике. – Других заболеваний не выявили.

Ветеринары взялись вылечить лесного обитателя. Обеспечили ему все подходящие условия, которые подстроены под естественный образ жизни (биоритм) птицы. И уже на пятый день филин начал самостоятельно кушать.

- Оказалось, что это молодая самочка. Через недельку она постепенно пришла в себя, и мы передали ее в Свято-духов монастырь, где она будет проходить реабилитацию, - рассказывают в ветклинике Чулковой.

В этом волгоградском монастыре известный не только в нашем регионе отец Василиск уже много лет выхаживает раненных птиц. Сейчас в зоосаде при Свято-Духовом монастыре Волгограда содержится свыше ста птиц почти сорока видов, в том числе краснокнижных. В прошлом году заявили о намерениях построить новый реабилитационный центр для птиц и животных в природном парке Волго-Ахтубинская пойма, куда в будущем переедут все монастырские питомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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