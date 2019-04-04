В Астрахани два полицейских силой выбивали признание из невиновного

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-04T11:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, методы, которыми полицейские добивались признаний лет 15, остались в прошлом. Но судя по сводкам и возбужденным делам, некоторые стражи порядка продолжают завершать дела подобным способом. В Наримановском районе под суд идут два оперуполномоченных. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Два сотрудника угро расследовали преступление: из гаража в селе Старая Кучергановка украли 7 тысяч рублей. Хозяин поделился своими соображениями, кто мог умыкнуть деньги. Полицейские навестили 32-летнего местного жителя и «пригласили» его в кабинет участкового. Молодой человек заверил стражей порядка, что хоть и знаком с владельцем гаража, но про деньги ничего не слышал. Тогда они решили силой выбить признания. Но даже после того, как полицейские его избили, он не стал сознаваться в том, чего не делал.

Когда мужчина оказался дома, он решил наказать оперативников за произвол: написал заявление в полицию и в прокуратуру. Следственный комитет по Астраханской области начал расследование и пришел к выводу: над астраханцем действительно издевались.

В отношении двух полицейских возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU