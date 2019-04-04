2019-04-04T16:31:18+03:00
Происшествия

В Астрахани избитая хулиганом женщина просила помощи у водителей, а они проезжали мимо

На астраханку набросился постоялец гостиницы
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину будут судить за легкий вред здоровью.Мужчину будут судить за легкий вред здоровью.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В небольшую гостиницу в одном из спальных микрорайонов Астрахани 38-летний житель области приехал немного отдохнуть от семьи. Взял с собой подруг для веселой компании. Номер он снял на пару часов. Но после того, как дамы ушли, мужчина все никак не хотел покидать уютные апартаменты. Администратор гостиницы – 54-летняя женщина, потребовала его освободить территорию. В ответ на это постоялец стал избивать астраханку. Та не смогла дотянуться до тревожной кнопки, но сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать на улицу.

С разбитой губой, с ссадинами на лице она бросилась к дороге просить помощи у водителей. Но никто не останавливался. Она уже отчаялась - дебошир почти ее догнал. Но ее выручил неравнодушный водитель. Он выскочил из машины и прогнал хулигана. На место спаситель вызвал «скорую» и полицию.

Стражи порядка поймали преступника в нескольких кварталах от гостиницы. Он был в подпитии, поэтому далеко убежать не смог. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за легкий вред здоровью.

Кстати, до этого в отношении астраханца уже было уголовное дело за тяжкий вред здоровью. Но жена, которую он избил, пошла на мировую и забрала бумаги на мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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