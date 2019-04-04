С начала года волгоградцы потратили на услуги почти 24 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-04T09:48:10+03:00

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Услуги нынче дорогие. Только за два месяца текущего года волгоградцы потратили на их оплату почти 24 миллиарда рублей. Если точнее – 23,9 миллиарда.

Спросите, на что ушла такая сумма? Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, большая часть денег пошла на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства – более 35%. Вторая по сумме статья расходов - услуги телекоммуникационные услуги - 15,9% (сюда входят платежи за связь и интернет, за ТВ). На третьем месте – транспортные услуги: волгоградцы тратят на проезд 12,7% от общей суммы. Также в пятерке самых дорогих услуг – на образование (8,2%) и бытовые (10,1%).

На оплату бытовых услуг (парикмахерские прачечные, ремонты и так далее) за январь-февраль 2019-го у волгоградцев ушло 2,4 миллиарда рублей.

- Больше половины этой суммы жители нашей области потратили на ремонт и строительство жилья и прочих построек, на техобслуживание и ремонт автомобилей и оборудования, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU