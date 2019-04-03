Раскладчикам наркотиков из Волгограда дали 27 лет на троих

СЕГОДНЯ 19:26 2019-04-03T19:26:11+03:00

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда дал 27 лет трем распространителям наркотиков: 26-летний Александр Максимов получил 10 лет, 30-летняя Ольга Князик и 25-летняя Оксана Локтионова по 8,5 лет каждая. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на раскладчиков вышел некий куратор через интернет еще в 2017 году.

- Они должны были получать от куратора преступной деятельности сведения о местонахождении тайников с крупными партиями наркотических средств, производить их расфасовку и раскладку в тайники, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

Куратор присылал данные о тайниках, в которых находилось разное количество запрещенных веществ. Самая большая партия весила больше пятидесяти грамм. Попались сообщники на закладке в Краснооктябрьском районе города-героя: Максимов и Князик спрятали наркотик, а Локтионова через время его забрала для сбыта покупателю. Ее задержали полицейские, которые и вышли на след остальных.

Максимов отсидит в колонии строгого режима, а все остальные – в колонии общего. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU