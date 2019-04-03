На севере Волгограда «девятка» врезалась в маршрутку №14
ДТП случилось 3 апреля 2019 года около пяти часов вечера в Краснооктябрьском районе Волгограда. Участниками аварии стали «девятка» и маршрутка №14, в салоне которой в момент столкновения находилось несколько пассажиров.
Водитель «ВАЗа» по неустановленным причинам протаранил общественный транспорт в районе остановки ЖКО. После чего, как говорят очевидцы, шумахер скрылся с места происшествия.
- Я немного ушибся головой. В больницу не обращался. «Девятка» врезалась в маршрутку. Насколько знаю, после ДТП люди из машины скрылись, - рассказал Дмитрий Некрылов, который находился в «Газели».
За медицинской помощью никто не обратился.
- Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства и личность виновника аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU