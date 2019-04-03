На севере Волгограда «девятка» врезалась в маршрутку №14

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-03T18:32:10+03:00

В больницу за медицинской помощью никто не обращался

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ДТП случилось 3 апреля 2019 года около пяти часов вечера в Краснооктябрьском районе Волгограда. Участниками аварии стали «девятка» и маршрутка №14, в салоне которой в момент столкновения находилось несколько пассажиров.

Водитель «ВАЗа» по неустановленным причинам протаранил общественный транспорт в районе остановки ЖКО. После чего, как говорят очевидцы, шумахер скрылся с места происшествия.

- Я немного ушибся головой. В больницу не обращался. «Девятка» врезалась в маршрутку. Насколько знаю, после ДТП люди из машины скрылись, - рассказал Дмитрий Некрылов, который находился в «Газели».

За медицинской помощью никто не обратился.

- Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства и личность виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU