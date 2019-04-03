В Астрахани хирург получил полтора года тюрьмы за смерть пациента
Енотаевский районный суд признал врача-хирурга ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Медику дали полтора года колонии и запретили врачевать еще 2,5 года.
Преступление, в котором обвинили астраханского врача, произошло в августе 2017 года. Первого числа в больницу привезли пациента с диагнозом «желчнокаменная болезнь, хронический флегмонозный холецистит». Требовалась сложная операция.
- По версии следствия, врач-хирург Енотаевской районной больницы в ходе проведения операции местному жителю повредил внепеченочный желчный проток в ходе иссечения места слияния левого и правого печеночных протоков, что обусловило нарастающее истечение желчи в брюшную полость, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.
Пациент мучился неделю и скончался 8 августа. После судмедэкспертизы стало очевидно, что это ошибка хирурга.
ИСТОЧНИК KP.RU