В Астрахани хирург получил полтора года тюрьмы за смерть пациента

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-03T17:40:09+03:00

Во время операции врач повредил желчный проток

Изменить размер текста: A A

Енотаевский районный суд признал врача-хирурга ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Медику дали полтора года колонии и запретили врачевать еще 2,5 года.

Преступление, в котором обвинили астраханского врача, произошло в августе 2017 года. Первого числа в больницу привезли пациента с диагнозом «желчнокаменная болезнь, хронический флегмонозный холецистит». Требовалась сложная операция.

- По версии следствия, врач-хирург Енотаевской районной больницы в ходе проведения операции местному жителю повредил внепеченочный желчный проток в ходе иссечения места слияния левого и правого печеночных протоков, что обусловило нарастающее истечение желчи в брюшную полость, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Пациент мучился неделю и скончался 8 августа. После судмедэкспертизы стало очевидно, что это ошибка хирурга.

ИСТОЧНИК KP.RU