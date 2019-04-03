2019-04-03T15:35:14+03:00
Происшествия

В Волгограде за взятку пойдет под суд декан юрфака

42-летняя женщина брала деньги от студентов вуза за оценки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К своим 42 годам волгоградка добилась немалого – уважаемый человек, декан юридического факультета в одном из вузов Волгограда. Но все это пошло под откос из-за взяток. Женщину поймали на том, что она регулярно брала со студентов деньги за хорошие оценки на экзаменах. Иногда просто продавала им экзаменационные билеты с ответами в период проведения государственных итоговых аттестаций. На поборах экс-декана и поймали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как установили следователи регионального СУ СК, за два года – с 2016 по 2018-й – волгоградка «подработала» так к зарплате минимум 180 тысяч рублей.

На преподавателя завели уголовное дело по статье «коммерческий подкуп». Установили пять эпизодов получения крупных взяток, и 10 случаев мелкого взяточничества.

- Свою вину женщина не признает, - говорят «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. – Но, проверив материалы, которые по уголовному делу собрали следователи, экс-декану утвердили обвинительное заключение.

Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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