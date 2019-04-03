2019-04-03T15:03:10+03:00
Общество

После аварии у волгоградки без дома остались десять кошек

Волонтеры срочно ищут новый дом пушистым питомцам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградских волонтеров.Фото волгоградских волонтеров.
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Десять кошек, которых много лет назад подобрали с улицы совсем маленькими, вновь могут стать бездомными. Дело в том, что все они жили не тужили у пожилой волгоградки в квартире. Она о них заботилась. Но недавно женщина попала в аварию.

- Бабушка, которая когда-то дала им кров, получила в аварии увечья, не сулящие надежду на восстановление. Её забирает досматривать родственница. Кошек же не забирает никто. Квартиру, где они прожили всю свою жизнь, выставляют на продажу. А значит, десятерым кошкам сулит голодная смерть на улице, - рассказывают «КП-Волгоград» волонтеры.

Зоозащитники сейчас в экстренном порядке ищут питомцам новые дома и заботливые руки.

У волгоградки после аварии могут оказаться на улице десять кошек.+7 (904) 429-82-55

- Пока за кошками ухаживает соседка пострадавшей бабушки. Но это продлится недолго, - говорят активисты.

Кошки взрослые – всем им от семи до 12 лет.

- Мы сняли небольшой видеоролик с огромной надеждой, что им повезёт, как повезло старенькой Асе, которую уже забрали. Если десять человек заберут ещё по одной - спасены будут все! – призывают к милосердию волгоградцев.

Если вы решили помощь, обращайтесь по телефону - 8-904-429-82-55 – Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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