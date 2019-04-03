В Волгограде накажут водителя грузовика, выбросившего мусор в центре города

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-03T15:06:27+03:00

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В полицию Волгограда обратились сотрудники регоператора по обращению с ТКО ООО «Управление отходами – Волгоград». Они пожаловались, что какой-то водитель-негодяй на «КамАЗе» сбросил гору строительного мусора в центре города. Да не просто в центре, а буквально в самом центре города-героя - неподалеку от Мамаева Кургана (под мостом через Волгу). По предварительным данным, случилось это 1 апреля примерно в 11.00.

В тот же день сотрудники полиции вычислили бессовестного водителя. Установили они и личность владельца грузовика. Но 3 апреля регоператор вдруг вновь заявил о том, что компания разыскивает нарушителя.

- Отмечаем, что регоператор опубликовал официальный пресс-релиз, содержащий недостоверную и не относящуюся к его компетенции информацию. Нарушителей нашли, сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности. Меры воздействия к ним уже будут принимать в соответствии с действующим законодательством сотрудники природоохранной прокуратурой, куда и передали собранные полицейскими материалы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU