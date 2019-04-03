«Манчестер Юнайтед» не приедет в Волгоград на игру с «Ротором»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-03T14:22:49+03:00

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«Накануне 25-летнего юбилея знаменитого матча «Ротор»-«Манчестер Юнайтед» руководство сине-голубых выступило с предложением провести в 2020 году товарищеский матч с «красными дьяволятами» в Волгограде. И англичане согласились. Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер прокомментировал грядущий поединок: «Ждем не дождемся противостояния с «Ротором»! Много воды утекло, но весь Манчестер до сих пор обескуражен и подавлен. У волгоградцев невероятная команда. Насколько мне известно, сейчас они выступают в Лучшей Лиге Мира. Мы очень взволнованы таким шансом!», - новость, которая появилась на сайте волгоградского клуба 1 апреля быстро облетела Волгоград. Еще бы, такое известие! Волгоградские соцсети вскипели – десятки репостов, сотни комментариев.

Одни от души посмеялись, а другие принялись откладывать деньги на билет на матч. Если вы оказались в числе последних, можете оставить свои накопления для осуществления другой мечты. Смеем вас огорчить: «Манчестер» в Волгоград не приедет. По крайней мере, не по такому поводу.

Конечно же, это была первоапрельская шутка сине-голубых. И, судя по реакции волгоградцев, футболисты очень удачно пошутили.

«А я слышал, что Роналдо и Месси переходят в «Ротор», «Уже перешли. В воскресенье с командой выйдут на игру», - подхватили юмор болельщики.

С Месси или без него, а волгоградцы ждут от «Ротора» побед! Следующая игра состоится 7 апреля на «Волгоград Арене». В рамках 30-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» принимает калининградскую «Балтику». Напоминаем, все билеты – по сто рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU