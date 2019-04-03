В Волгограде налоговик помог бизнесмену скрыть от государства 35 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-03T13:17:29+03:00

Как только налоговик сняла арест со счетов задолжавшей в бюджет компании, директор увел в другую свою фирму 100 миллионов рублей.

Экс-заместитель территориальной налоговой инспекции по дружбе с директором сняла арест со счетов его фирмы

Изменить размер текста: A A

В Волгограде на скамье подсудимых оказалась экс-заместитель территориальной налоговой инспекции. Женщина решила «по старой дружбе» помочь директору компании, который задолжал 35 миллионов рублей налогов. Теперь за это ей грозит колония.

В августе 2016-го в ходе проверки одной из волгоградских компаний налоговики выявили мошеннические схемы, благодаря которым государству регулярно недоплачивали налоги. Вместе со штрафами и пеней получилась сумма долга в размере 35 миллионов рублей. Добровольно вернуть деньги в казну бизнесмен отказался. Тогда налоговая инспекция направила в банковские учреждения инкассовые поручения, приостановив все финансовые операции по счетам. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Загнанный в угол коммерсант, пошел в своей знакомой, которая работала заместителем руководителя в налоговой, и попросил снять арест. Женщина согласилась. И как только счета разблокировали директор перевел 100 миллионов рублей на счета другой подконтрольной ему фирмы, и в бюджет взыскивать уже было нечего.

Когда афера вскрылась, следователи завели на налоговика уголовное дело по двум статьям «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства» и «служебный подлог». После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение дело направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU