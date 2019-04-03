2019-04-03T14:10:35+03:00
Происшествия

За пьяное вождение волгоградца отправили на год в колонию-поселение

Мужчину трижды поймали за рулем в нетрезвом виде
Наталья ГЛАЗУНОВА
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45-летний волгоградец Сергей Сергеев, пренебрегая законом и здравым смыслом постоянно садился за руль выпившим. Его ловили, наказывали, даже заводили уголовные дела. Но ничто его не остановило. Теперь у него будет возможность одуматься в колонии-поселении.

В ноябре 2018-го гаишники остановили водителя в Светлоярском районе. У него были все признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Когда проверили его по базе, оказалось, что пьяным он ездит не первый раз. Дважды его привлекали к уголовной ответственности, и даже имел непогашенную судимость.

Очередное дело оказалось в Светлоярском суде, где вынесли вердикт – год условного срока и лишить права управления авто на 2 года.

Однако прокуратура посчитала такое решение слишком мягким наказанием для злостного нарушителя и оспорила приговор.

- Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, пришёл к выводу о необходимости ужесточения наказания. Сергеева приговорили к 1 году 10 дням лишения свободы, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, - рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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