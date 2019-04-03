Пенсионерка отдала миллион рублей задатка за несуществующий дом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-03T12:03:05+03:00

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Даже житейская мудрость не помогает пенсионерам уберечься от мошенников. Очередная жертва аферистов написала заявление в полицию Жирновска. 64-летняя женщина увидела в интернете объявление о продаже дома. Цена за практически царские хоромы была очень выгодной и привлекательной. Волгоградка позвонила по указанному номеру. Владелец грустным голосом сообщил ей, что на коттедж уже есть покупатель. Но так как звонившая ему очень понравилась, он готов пересмотреть свое решение, если она переведет ему миллион рублей задатка.

Пенсионерка погналась за дешевым, как ей казалось, вариантом и через банк перекинула деньги на указанный домовладельцем счет. После этого номер продавца стал недоступен.

Осталась женщина без дома и без денег.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции пытаются вычислить преступников. Но шанс, что аферистов найдут, совсем небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU