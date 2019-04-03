Волгоградцы выбросили в канализацию два бетонных блока и утопили в фекалиях улицу

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-03T11:57:20+03:00

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Утром 1 апреля на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда вдруг появилось зловонное озеро. Поток фекалий рекой тек по тротуарам и затопил даже пришкольное футбольное поле. Почти сутки аварийные бригады «Концессии водоснабжения» работали на месте ЧП. И знаете, что стало причиной засора – бетонные блоки, которые кто-то выкинул в канализационный люк.

Канализационные стоки затопили целую улицу. Коммунальщикам пришлось сутки устранять засор. Фото "Концессии водоснабжения".

Пришлось перекрыть часть коллектора и чистить камеру и коллектор вручную. Слесари несколько часов вручную разбирали многометровый засор, пока не докопались до причины. Стоки смыли бетонные блоки ниже по течению, они застряли в коллекторе и начали обрастать всем тем, что волгоградцы смывают в унитаз, в том числе содержимым цветочных горшков, тряпками, салфетками, ватными палочками и прочим мусором. Также из недр канализации подняли несколько чайных ложек, огромное количество разносортного пластика, пучки проводов и даже деталь от газовой плиты, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

Вот лишь малая часть того, что волгоградцы сбрасывают в унитаз. Фото "Концессии водоснабжения"

Сейчас работа коллектора полностью восстановлена. Мусор убрали, территорию продезинфицировали.

- Уважаемые волгоградцы, запомните: нельзя выбрасывать в унитаз хозяйственно-бытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки еды, кости, жирные соусы и масла, - обращаются к жителям в «Концессии водоснабжения» - Канализация предназначена исключительно для жидких бытовых отходов, а для всего остального есть мусорное ведро.

ИСТОЧНИК KP.RU