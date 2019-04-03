2019-04-03T11:57:20+03:00
Общество

Волгоградцы выбросили в канализацию два бетонных блока и утопили в фекалиях улицу

Коммунальщики сутки устраняли крупный засор
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Слесарям пришлось вручную разгребать кучи мусора, слитые волгоградцами в канализацию. Фото "Концессии водоснабжения"Слесарям пришлось вручную разгребать кучи мусора, слитые волгоградцами в канализацию. Фото "Концессии водоснабжения"
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Утром 1 апреля на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда вдруг появилось зловонное озеро. Поток фекалий рекой тек по тротуарам и затопил даже пришкольное футбольное поле. Почти сутки аварийные бригады «Концессии водоснабжения» работали на месте ЧП. И знаете, что стало причиной засора – бетонные блоки, которые кто-то выкинул в канализационный люк.

Канализационные стоки затопили целую улицу. Коммунальщикам пришлось сутки устранять засор. Фото "Концессии водоснабжения".

Канализационные стоки затопили целую улицу. Коммунальщикам пришлось сутки устранять засор. Фото "Концессии водоснабжения".

Пришлось перекрыть часть коллектора и чистить камеру и коллектор вручную. Слесари несколько часов вручную разбирали многометровый засор, пока не докопались до причины. Стоки смыли бетонные блоки ниже по течению, они застряли в коллекторе и начали обрастать всем тем, что волгоградцы смывают в унитаз, в том числе содержимым цветочных горшков, тряпками, салфетками, ватными палочками и прочим мусором. Также из недр канализации подняли несколько чайных ложек, огромное количество разносортного пластика, пучки проводов и даже деталь от газовой плиты, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

Вот лишь малая часть того, что волгоградцы сбрасывают в унитаз. Фото "Концессии водоснабжения"

Вот лишь малая часть того, что волгоградцы сбрасывают в унитаз. Фото "Концессии водоснабжения"

Сейчас работа коллектора полностью восстановлена. Мусор убрали, территорию продезинфицировали.

- Уважаемые волгоградцы, запомните: нельзя выбрасывать в унитаз хозяйственно-бытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки еды, кости, жирные соусы и масла, - обращаются к жителям в «Концессии водоснабжения» - Канализация предназначена исключительно для жидких бытовых отходов, а для всего остального есть мусорное ведро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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