В Волгограде сбежавших подростков вернули в реабилитационный центр

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-03T11:39:47+03:00

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Весна. Хочется не работать, а гулять по аллеям, греться на солнышке и радоваться возрождению жизни. Причем такое желание появляется не только у запертых в офисах трудоголиков, но и у детворы и подростков. С приходом теплого времени года в детских домах, реабилитационных центрах количество бегунов резко увеличивается. Очередных сбежавших воспитанников нашли сотрудники полиции Волжского.

Два четырнадцатилетних друга ушли из «Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» 30 марта. Записки не оставили, а просто взяли пару вещей и отправились покорять мир. Ночевали в подъездах домов, катались зайцами на автобусах и добрались до Волжского. Там во время прогулки по улице их остановили полицейские. Ориентировка у стражей порядка была, так что они доставили мальчишек сначала в дежурную часть, а потом ребят вернули в центр. Подростки пообещали больше не сбегать.

ИСТОЧНИК KP.RU