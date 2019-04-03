Волгоградцам предлагают 28 тысяч дополнительных рабочих мест

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-03T11:02:38+03:00

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Ни для кого не секрет, что ситуация на рынке труда в регионе не из лучших. Волгоградцы нередко жалуются на небольшое число вакансий, невозможность работы по специальности и низкие зарплаты. Однако в последнее время ситуация начала меняться к лучшему. Как сообщает сайт администрации области, к концу 2018 года количество рабочих мест в Волгоградской области выросло сразу на 11,7 процентов. Это значит, что в регионе появилось больше 28 тысяч дополнительных вакансий.

Активнее всего руководители приглашают специалистов промышленного сектора и сельского хозяйства, «айтишников», работников из сфер торговли и услуг. Сегодня, как показывает статистика, на предприятиях региона трудятся более 269 тысяч человек.

Для тех волгоградцев, кто еще не сумел найти работу или недоволен своей должностью, есть другая хорошая новость: к 2020 году в области появится еще как минимум 10 тысяч вакансий. В 2019 регион попал в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», а это значит, что предприятия смогут получать многие бесплатные услуги, в том числе обучать своих сотрудников. Кроме того, в нынешнем году планируется открыть еще 16 объектов, поэтому в перспективе рабочих мест для волгоградцев станет еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU