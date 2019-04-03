2019-04-03T11:02:38+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают 28 тысяч дополнительных рабочих мест

Чаще всего появляются вакансии в сельском хозяйстве и промышленности
КИРИЛЛОВА Светлана
Поделиться:
Среди вакансий есть инженерные специальности.Среди вакансий есть инженерные специальности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ни для кого не секрет, что ситуация на рынке труда в регионе не из лучших. Волгоградцы нередко жалуются на небольшое число вакансий, невозможность работы по специальности и низкие зарплаты. Однако в последнее время ситуация начала меняться к лучшему. Как сообщает сайт администрации области, к концу 2018 года количество рабочих мест в Волгоградской области выросло сразу на 11,7 процентов. Это значит, что в регионе появилось больше 28 тысяч дополнительных вакансий.

Активнее всего руководители приглашают специалистов промышленного сектора и сельского хозяйства, «айтишников», работников из сфер торговли и услуг. Сегодня, как показывает статистика, на предприятиях региона трудятся более 269 тысяч человек.

Для тех волгоградцев, кто еще не сумел найти работу или недоволен своей должностью, есть другая хорошая новость: к 2020 году в области появится еще как минимум 10 тысяч вакансий. В 2019 регион попал в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», а это значит, что предприятия смогут получать многие бесплатные услуги, в том числе обучать своих сотрудников. Кроме того, в нынешнем году планируется открыть еще 16 объектов, поэтому в перспективе рабочих мест для волгоградцев станет еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде за взятку пойдет под суд декан юрфака
После аварии у волгоградки без дома остались десять кошек
В Волгограде накажут водителя грузовика, выбросившего мусор в центре города
«Манчестер Юнайтед» не приедет в Волгоград на игру с «Ротором»
В Волгограде налоговик помог бизнесмену скрыть от государства 35 миллионов рублей
За пьяное вождение волгоградца отправили на год в колонию-поселение
Пенсионерка отдала миллион рублей задатка за несуществующий дом
Волгоградцы выбросили в канализацию два бетонных блока и утопили в фекалиях улицу
В Волгограде сбежавших подростков вернули в реабилитационный центр
В Астрахани наркоман пожаловался полиции, что не смог найти закладку со спайсом
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась признания его ветераном боевых действий посмертно
Прокуратура Волгограда заставила власти платить пособия многодетному контрактнику
Любовь зла: в Астрахани содержанка обокрала своего кавалера
Мужчина на «Приоре» сбил 12-летнюю школьницу на «зебре»
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли водитель и пассажирка
В Волгограде подешевели продукты в магазинах
В новом сквере Пушкина укладывают канализационные трубы
Ерики Волго-Ахтубинской поймы очищают от кустарника и мусора
20-летний волгоградец получил девять лет за убийство прабабушки
В Волгограде металлические ливневые решетки заменят на пластиковые
В Волгограде военные проведут 12 репетиций парада Победы
В Волгограде дед чуть не зарезал внука за грязь в доме