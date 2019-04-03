2019-04-03T10:55:00+03:00
Происшествия

В Астрахани наркоман пожаловался полиции, что не смог найти закладку со спайсом

«Тайник» с наркотиком нашли уже участковые
Наталья ГЛАЗУНОВА
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То, что у заядлых наркоманов от зависимости теряется здравый смысл – не секрет, но пожаловаться полицейским на отсутствие «закладки» с дозой – верх нелепости. Но в Астрахани случилось именно так.

Ночью астраханские участковые, обходя территорию Кировского района, обратили внимание на молодого человека, который активно что-то искал под балконом первого этажа одного из домов.

«Может чем-то помочь?», - спросили стражи порядка у мужчины. А тот, не разглядевши погоны на форме, взял и пожаловался, что заплатил за спайс, а найти закладку не может.

- «Тайник» наркоману уже помогла найти следственно-оперативная группа, которую вызвали на место участковые. Сверток, обмотанный изолентой, нашли под блоком сплит-системы. Как показала экспертиза, в пакете был спайс, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Астраханской области.

Как пояснила старший следователь СУ УМВД России по Астрахани Альбина Булатова, 38-летний мужчина предусмотрительно удалил из телефона переписку с продавцом наркотика и историю платежа, оставив только фотографию места тайника, но в темноте перепутал подъезды.

Астраханца задержали. Известно, что он заядлый наркоман и состоит на учете в наркодиспансере, как зависимый, с 1999 года. Сейчас его обвиняют в «покушении на незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, не доведенные до конца по не зависящим от него обстоятельствам». Дело направили в прокуратуру.

- Сейчас ведется работа по установлению лиц, причастных к сбыту синтетического наркотика, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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