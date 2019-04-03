В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась признания его ветераном боевых действий посмертно

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-03T10:49:55+03:00

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В конфликте на территории Сирии погибло уже несколько волгоградцев. Среди них есть и фамилия Сергея Петина. Мужчина отправился в зону конфликта вместе со своим подразделением еще в декабре 2017 года. Через три месяца 7 марта он погиб в авиакатастрофе на территории арабской республики при выполнении боевой задачи. Но когда его вдова обратилась в комиссариат, чтобы ей назначили специальную пенсию, ей сообщили, что муж ее не имел удостоверения ветерана боевых действий. Хотя за отличия, проявленные при проведении военной операции в Сирии, его наградили Медалью «Участник военной операции в Сирии» и Орденом Мужества.

Тогда женщина составила исковое заявление в суд – на руках у вдовы остался сын и маленькая дочь. Но ФКУ «Объединенное стратегическое Командование Южного военного округа» возразило, что посмертно удостоверение ветерана не выдают - на бумаге нужна личная подпись военного.

- Военнослужащий не получил удостоверение не в связи с отказом комиссии в признании его ветераном, а по объективным, не зависящим от сторон обстоятельствам – в связи с тем, что он не вернулся живым к месту дислокации своей в/части в Волгограде, - пришел к выводу Центральный районный суд. И вынес решение: признать погибшего при исполнении воинского долга офицера ветераном боевых действий.

Военные пытались оспорить решение. Но апелляционная инстанция осталась на сторону вдовы.

ИСТОЧНИК KP.RU