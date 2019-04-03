Прокуратура Волгограда заставила власти платить пособия многодетному контрактнику

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-03T10:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Полтора года 37-летний военнослужащий пытался добиться в Волгограде, чтобы его семью признали многодетной и свое право получать положенные выплаты. Он обращался во все инстанции, но везде получал отказ. На защиту контрактника встала прокуратура.

Началось все с того, что в августе 2017-го военнослужащего перевели служить из Питера в Волгоград. Вместе с женой и тремя детьми он приехал в наш город-герой. Семья, как положено, зарегистрировалась в городе по месту проживания, дети 10 и 14 лет пошли тут в школу, жена ухаживает за годовалым ребенком. Но, когда они обратилась в органы соцзащиты за пособиями, которые положены многодетной семье, им заявили, что выплаты не положены из-за отсутствия у них постоянной прописки в Волгограде.

- Прокуратура подала иск в суд о признании факта постоянного проживания контрактника и его семьи в Волгограде с августа 2017 года. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Как только решение вступит в силу, военнослужащий будет вправе обращаться за мерами соцподдержки, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU