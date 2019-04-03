Любовь зла: в Астрахани содержанка обокрала своего кавалера

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-03T10:02:31+03:00

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В Астрахани под суд идет 24-летняя астраханка. Девушка не только обокрала влюбленного в нее мужчину, но и навсегда разбила ему сердце. Хотя за последнее срок точно не дают.

Астраханка познакомилась с 30-летним молодым человеком около года назад. Парень долго добивался внимания прекрасной дамы: дарил подарки, водил по кафе и ресторанам. Что девушку весьма радовало: сама она нигде не работала. Когда оборона пала, свое отношение мужчина не поменял. Он по-прежнему заботился о ней. А когда девушка попала в больницу, каждый день навещал, приносил фрукты, подарки.

Чтобы поднять любимой настроение после того, как ее выписали, он отправился с ней в торговый центр, где купил ей шикарные платья. И даже привез домой, чтобы одной ей не было грустно. Но девица совершила совершенно нелогичный поступок ни с точки зрения морали, ни с точки зрения выгоды. Она собралась в гости к подруге в область. Заглянула в оставленный прекрасным принцем кошелек и взяла оттуда всю наличку. Еще прихватила и телефон.

Парень несколько дней не мог дозвониться до дамы сердца, но она как в воду канула. И тогда он понял, что его вероломно променяли на восемь тысяч рублей. Он отправился в полицию, где написал заявление на коварную девушку. Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, воровку задержали. Сейчас дело будет рассматривать районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU