Мужчина на «Приоре» сбил 12-летнюю школьницу на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-03T09:30:01+03:00

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Авария произошла вечером, когда большинство водителей возвращались с работы, а детвора после прогулок, тренировок шла домой. 35-летний волгоградец на «Ладе Приоре» ехал по улице Дзержинского в сторону улицы Александрова. Молодой человек торопился домой, поэтому пешеходные переходы пролетал не убирая ногу с газа. На один из них вышла 12-летняя школьница, чтобы перейти дорогу. Водитель затормозил, но слишком поздно. Он сбил девочку.

Молодой человек вызвал «скорую», сотрудников ГИБДД. Медики забрали ребенка в больницу с травмами. Так что на ближайшие несколько недель у нее будут вынужденные каникулы. Ну а водителю придется отвечать за сбитого человека. Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах аварии.

Всего за сутки в Волгоградской области произошло шесть серьезных аварий, в которых пострадали восемь человек и еще два погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU