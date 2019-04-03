Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли водитель и пассажирка

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-03T09:14:13+03:00

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Самые страшные аварии происходят на трассах во время обгонов. В половине седьмого вечера вторник 47-летний мужчина ехал по ростовской трассе в сторону Калача-на-Дону. Поток был плотный, но водитель хотел успеть добраться побыстрей, поэтому шел на рисковые маневры. Во время очередного обгона он не рассчитал расстояние до встречной машины. В итоге две иномарки «Шевроле» и «Пежо 308» столкнулись лоб в лоб.

Удар был очень сильным. Водитель и его 25-летняя пассажирка погибли на месте. Не спасли даже подушки безопасности. Владелец «Пежо308» получил тяжелые травмы. Его на скорой доставили в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах смертельного столкновения. Полиция еще раз предупреждают о соблюдении правил дорожного движения: не выезжайте на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU