В Волгограде подешевели продукты в магазинах

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-03T08:41:58+03:00

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Походы в магазины в последние несколько лет – увлекательнейшее занятие: никогда не знаешь, какая цена будет на любимый сыр или на капусту. Но судя по официальным данным, все хорошо, даже очень хорошо. В марте цены не только не выросли, но даже слегка снизились. Например, стали дешевле яйца – на восемь процентов. Это не может не радовать, ведь после дикого скачка перед новым годом, многие думали, что десяток так и будет стоить под 80 рублей.

Подешевел картофель – на 4 процента. Правда, качество этого овоща к весне оставляет желать лучшего. Хороший продукт в магазинах сейчас только импортного производства, и стоит он за 40-50 рублей за килограмм.

Стали дешевле колбаса вареная, соки, огурцы и помидоры – на два процента. На один процент меньше надо платить за сахар, сыр, мороженая рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU