В новом сквере Пушкина укладывают канализационные трубы

2 Апр 20:23 2019-04-02T20:24:31+03:00

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В Волгограде продолжают благоустраивать парки и скверы. Результаты радуют не всех: ради нового облика пришлось спилить деревья, но зато появились брусчатка, скамейки, фонари, и саженцы. Правда, сквер Пушкина части своей красоты на днях лишился. Рабочие разрыли участок вдоль границы рядом с обновленной территорией, перед этим сняв плитку. Здесь делают коммуникации. От коллектора в пойме Царицы к центральному водоводу укладывают новые канализационные трубы.

- В рамках благоустройства второй очереди поймы реки Царицы инвестор сейчас осуществляет устройство инженерных сетей, в том числе работы ведутся на границе с территорией сквера Пушкина. Разрешение на производство работ на этом участке было выдано при условии, что подрядная организация после окончания монтажа трубопроводов проведет восстановление благоустройства. Муниципалитет будет держать на контроле качество данных работ. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия (плиточного или асфальтобетонного) применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии.

Так что плитку восстановят. Работы обещают сделать быстро. К сезону долгих весенних прогулок волгоградцы смогут снова ходить по ровным дорожкам, а не огибать красно-белые ленточки.

ИСТОЧНИК KP.RU