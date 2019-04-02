Ерики Волго-Ахтубинской поймы очищают от кустарника и мусора
Водоемы Волго-Ахтубинской поймы нередко страдают от проявлений жизнедеятельности человека: «голубым пространствам» всегда непросто соседствовать с оживленными трассами и дачными массивами. С наступлением весны специалисты региона благодаря нацпроекту «Экология» активно решают эту проблему: ремонтируют водопропускные сооружения и закрепляют береговые откосы ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорного. Предполагается, что до конца 2019 года площадь восстановленных объектов превысит 57 гектаров.
Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, большая часть работ выполнена в прошедшем году. На сегодняшний день специалисты восстановили водопропускные сооружения и очистили территорию ериков Сахарный и Судомойка от кустарников и мусора. Очистительные работы подходят к концу и на озере Запорном. Из него извлекли около 120 тысяч кубометров донного грунта, который станет «стройматериалом» для создания 11 островов и послужит для укрепления береговых откосов.
Финальными штрихами облагораживания территории станут посев травы и посадка типичных для Волго-Ахтубинской поймы видов деревьев и кустарников. Все это делается для возможности беспрепятственного обводнения объектов и восстановления уникальной экосистемы местности.
ИСТОЧНИК KP.RU