2019-04-02T17:39:42+03:00
Общество

Ерики Волго-Ахтубинской поймы очищают от кустарника и мусора

Так восстанавливают уникальную экосистему местности
Светлана КИРИЛЛОВА
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Финальными штрихами облагораживания территории станут посев травы и посадка деревьев и кустарников.Финальными штрихами облагораживания территории станут посев травы и посадка деревьев и кустарников.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Водоемы Волго-Ахтубинской поймы нередко страдают от проявлений жизнедеятельности человека: «голубым пространствам» всегда непросто соседствовать с оживленными трассами и дачными массивами. С наступлением весны специалисты региона благодаря нацпроекту «Экология» активно решают эту проблему: ремонтируют водопропускные сооружения и закрепляют береговые откосы ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорного. Предполагается, что до конца 2019 года площадь восстановленных объектов превысит 57 гектаров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, большая часть работ выполнена в прошедшем году. На сегодняшний день специалисты восстановили водопропускные сооружения и очистили территорию ериков Сахарный и Судомойка от кустарников и мусора. Очистительные работы подходят к концу и на озере Запорном. Из него извлекли около 120 тысяч кубометров донного грунта, который станет «стройматериалом» для создания 11 островов и послужит для укрепления береговых откосов.

Финальными штрихами облагораживания территории станут посев травы и посадка типичных для Волго-Ахтубинской поймы видов деревьев и кустарников. Все это делается для возможности беспрепятственного обводнения объектов и восстановления уникальной экосистемы местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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