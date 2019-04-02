2019-04-02T17:29:13+03:00
Происшествия

20-летний волгоградец получил девять лет за убийство прабабушки

Старушка сделала внуку замечание
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградский областной суд подтвердил приговор 20-летнему волгоградцу. Молодой человек просил более мягкого наказание за убийство собственной прабабушки.

Летом прошлого года непутевый внучок пришел в гости к престарелой родственнице: в очередной раз клянчил деньги. Но старушка отказалась спонсировать внука, а стала его упрекать за безделье. Он нигде не работал, пил, связался с плохой компании. Но пьяного родственника подобные замечания лишь разозлили. Он избил 88-летнюю прабабушку. Пожилая женщина умерла от побоев через несколько часов.

- Суд Тракторозаводского района приговорил волгоградца к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но убийца пытался обжаловать приговор, - сообщили «КП-Волгоград» прокуратуре Волгоградской области.

Мол, слишком сурового его судят. Смерти родственницы он не хотел, был не в себе. Но апелляционная инстанция решила оставить решение районного суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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