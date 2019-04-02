В Волгограде металлические ливневые решетки заменят на пластиковые

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-02T17:14:22+03:00

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Ливневые решетки и люки исчезают с улиц Волгограда регулярно: виной этому «охотники за металлом». Поэтому коммунальщики ищут способы, как предотвратить эти массовые кражи. Самое действенное – заменить их на пластиковые. Сейчас в Волгоград как раз завезли партию новых ливневых решеток, выполненных из композитных материалов. Дорожные службы уже тестируют их на прочность.

- В течение двух недель специалисты будут испытывать изделия на прочность, имитируя различные условия эксплуатации на волгоградских дорогах. Если эти ливневки зарекомендуют себя хорошо, то муниципалитет рассмотрит возможность замены металлических решеток на эти новинки, - говорят в мэрии Волгограда.

Разработали эти решетки специалисты волгоградского полимерного завода по инициативе муниципалитета.

Вес обычной чугунной решетки ливневой канализации составляет от 12,7 до 25 кило в зависимости от размера. При этом такая решетка выдерживает нагрузку до 40 тонн. Полимерные аналоги при тех же размерах имеют ряд серьезных преимуществ: небольшой вес, длительный срок эксплуатации, высокая устойчивость к перепадам температур, высокая коррозийную стойкость, а также устойчивость к воздействию нефтепродуктов и различных кислот, уверяют производители.

- Первые образцы решеток уже тестируются рабочими на базе МБУ «Северное». Главное требование – они должны выдержать вес спецтехники и нагрузки до 40 тонн. В ближайшие дни еще несколько образцов будут направлены для испытаний в МУП «ДСЭР Советского района», - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU