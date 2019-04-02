2019-04-02T16:31:54+03:00
Политика

В Волгограде военные проведут 12 репетиций парада Победы

9 мая парад начнется как обычно в 10 утра
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всего в парадах будут участвовать более 14 тысяч военных ЮВО.Всего в парадах будут участвовать более 14 тысяч военных ЮВО.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Военнослужащие, а также сотрудники Росгвардии, МЧС, МВД России и юные представители Юнармии уже приступили к репетициям парадов, которые пройдут в День Победы в десяти городах Южного военного округа, и в Волгограде в том числе.

- Всего в этих парадах будут участвовать более 14 тысяч человек, - цитирует пресс-служба ЮВО командующего войсками округа генерал-полковник Александр Дворников. - Всего запланировано 12 репетиций парада. Генеральная репетиция на главной площади Волгограда пройдет 7 мая. Совместные тренировки пеших и механизированных колонн пройдут 2 и 4 мая.

Как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, на звуковое обеспечение тренировок и парада частей Волгоградского территориального гарнизона потратят почти 150 тысяч рублей.

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 54 городах и населенных пунктах.

Решением генерал-полковника Александра Дворникова военные парады и артиллерийские салюты будут проведены 9 мая в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Начало военных парадов в 10.00 по местному времени.

- Всего в военных парадах в городах на юге России примут участие 8828 военнослужащих и 5543 представителя других ведомств, силовых структур, образовательных учреждений и общественных организаций. В составе механизированных колонн будет представлено 60 единиц гусеничной техники и 352 единицы автомобильного транспорта, - уточнили в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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