В Волгограде дед чуть не зарезал внука за грязь в доме

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-02T15:33:29+03:00

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В больницу Волгограда привезли чуть живого 24-летнего парня. Он истекал кровью. Медики насчитали у него несколько колото-резаных ран в области грудной клетки. Пока одни врачи спасатели жизнь молодому человеку, другие сообщили о криминальной травме в полицию.

Прибывшие в больницу стражи порядка выяснили, что поножовщина произошла у парня дома. И порезал его родной дед.

Дело в том, что волгоградец живет с 76-летним дедом в одной квартире. Мужчины часто ссорятся. Особенно, когда напьются. В тот день, в очередной раз, будучи изрядно выпившими, сцепились вновь. Причиной конфликта стало неделание внука заниматься уборкой в квартире. В порыве гнева дед схватился за нож, который лежал на кухонном столе, и нанес потерпевшему удар в область груди.

- На пенсионера уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU