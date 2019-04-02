2019-04-02T14:05:17+03:00
Происшествия

12 лет «строгача»: в Волгограде 58-летний педофил не смог обжаловать приговор

Мужчина домогался 5-летнюю девочку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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58-летний волгоградец не смог обжаловать суровый приговор, который вынес ему суд первой инстанции. Пожилому извращенцу, напомним, дали 12 лет колонии строгого режима за то, что он домогался 5-летнюю девочку. Причем этот педофил приставал к малышке прямо в кафе за барной стойкой.

Эта жуткая история произошла 18 февраля 2018-го. В тот день мужчина пришел в одно из кафе Волгограда вместе со своей знакомой женщиной и ее внучкой. Пока взрослая парочка распивала спиртное, ребенок игрался рядом. Других посетителей в заведении не было.

В какой-то момент официантка кафе обратила внимание на непристойный диалог мужчины, выглянула за барную стойку и ужаснулась. Малышка была полностью раздета, а извращенец приставал к ней с сексуальными домогательствами. Бабушка девочки в это время уже спала пьяная.

Официантка тут же забрала девочку, отвела к себе и позвонила ее матери. А та в свою очередь уже обратилась в правоохранительные органы.

- Назначенная мера наказания показалась виновному чересчур суровой. Волгоградец обжаловал приговор, но вышестоящая инстанция суда не поддержала преступника, оставив приговор в силе, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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