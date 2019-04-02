2019-04-02T13:58:15+03:00
Общество

В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей

Все лампы будут светодиодные, а сами фонари на оцинкованных столбах
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если верить мэрии, в этом году Волгоград засияет. Причем в прямом смысле слова. В 2019-м в городе установят 1680 новых фонарей.

На данный момент специалисты уже ведут работы по улице Армавирской в Кировском районе (здесь появятся 22 фонаря), и вдоль проезда Дорожников в Дзержинском районе (сто фонарей).

- В ближайшее время освещение появится на местном проезде улицы 64-ой Армии – от улицы Кирова до улицы Маресевой - в Кировском районе. Здесь устанавливают 28 металлических опор. Наружные опоры имеют оцинкованное покрытие, благодаря которому они могут прослужить свыше 25 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

Вместе с новым асфальтом появится освещение и по улице Неждановой в Ворошиловском районе (в направлении поселка Горьковского). Уже ставят кронштейны и монтируют 33 светодиодных светильника. Напомним, в прошлом году здесь уже смонтировали 38 новых светоточек.

- До конца года новые линии освещения появятся также на улицах Шурухина, Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Московской, Покрышкина, Батумской, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Котлубанской, Санаторной, Быстрова, Мачтозаводской, Танеева, Довженко и других, - перечисляют в мэрии.

Параллельно специалисты будут менять старые лампы в фонарях на новые светодиодные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»
В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского
На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших
С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»
Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии
В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством
Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку
На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице
Курильщик сгорел на пожаре в Камышине
В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов
В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей
Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек
На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей
Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью
В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей
В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах
Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую