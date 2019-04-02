В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-02T13:58:15+03:00

Все лампы будут светодиодные, а сами фонари на оцинкованных столбах

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Если верить мэрии, в этом году Волгоград засияет. Причем в прямом смысле слова. В 2019-м в городе установят 1680 новых фонарей.

На данный момент специалисты уже ведут работы по улице Армавирской в Кировском районе (здесь появятся 22 фонаря), и вдоль проезда Дорожников в Дзержинском районе (сто фонарей).

- В ближайшее время освещение появится на местном проезде улицы 64-ой Армии – от улицы Кирова до улицы Маресевой - в Кировском районе. Здесь устанавливают 28 металлических опор. Наружные опоры имеют оцинкованное покрытие, благодаря которому они могут прослужить свыше 25 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

Вместе с новым асфальтом появится освещение и по улице Неждановой в Ворошиловском районе (в направлении поселка Горьковского). Уже ставят кронштейны и монтируют 33 светодиодных светильника. Напомним, в прошлом году здесь уже смонтировали 38 новых светоточек.

- До конца года новые линии освещения появятся также на улицах Шурухина, Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Московской, Покрышкина, Батумской, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Котлубанской, Санаторной, Быстрова, Мачтозаводской, Танеева, Довженко и других, - перечисляют в мэрии.

Параллельно специалисты будут менять старые лампы в фонарях на новые светодиодные.

ИСТОЧНИК KP.RU