2019-04-02T13:24:35+03:00
Звезды

Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»

Выставка с таким названием откроется в музее Машкова
Светлана КИРИЛЛОВА
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В Волгоградском музее Машкова 8 апреля откроется выставка особенного художника. В 17.00 организаторы приглашают волгоградцев сделать свои первые шаги по «Дороге к храму».

Так называется серия работ 31-летнего горожанина Станислава Малашкина. Талант молодого волгоградца не смогла погубить даже врожденная болезнь (художник – инвалид детства). Родители молодого человека заметили и всячески стараются поддерживать интерес сына к живописи.

На сегодняшний день Станислав создал серию уникальных картин, написанных с чутким вниманием к деталям и подробностям. Любимая тема волгоградца – храмовое искусство. Несмотря на то, что молодому художнику довелось увидеть своими глазами не так много церквей, он не отступает от своего увлечения и черпает вдохновение в альбоме с черно-белыми репродукциями.

Как сообщили «КП-Волгоград» в музее, выставка будет работать в рамках проекта «Инклюзивный музей». Этот проект призван вовлечь людей с ограниченными возможностями в культурную среду города и сделать ее более доступной для всех волгоградцев, независимо от состояния их здоровья.

Экспозиция «Дорога к храму» будет работать с 8 по 20 апреля 2019 года по адресу: пр. Ленина, 21. Подробности можно узнать по телефону: 8(8442)38-24-44

ИСТОЧНИК KP.RU

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