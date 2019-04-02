В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-02T12:59:12+03:00

Первый купол на собор установили в конце 2018-го. Теперь на звоннице засияют еще два. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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На соборе Александра Невского засияют еще два золотых купола. Они уже смонтированы и готовы к установке. Перед водворением глав на стены строящегося храма митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит чин освящения. Этот важный этап возведения святыни состоится 3 апреля. Начало - в 13.00.

А к концу недели при помощи техники эти освященные купола (на сегодняшний день готовы два из четырех) поднимут на собор.

Ранее, в декабре 2018-го, на звоннице собора установили первый большой купол.

Напомним, что воссоздание храма в городе-герое продолжается с апреля 2016 года и ведется на пожертвования благотворителей. Завершить работы планируют полностью к 800-летию Александра Невского, то есть к 2021 году.

Строительство храма идет успешно: ранее «Комсомолка» писала о том, что собор уже успел вырасти на 28 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU