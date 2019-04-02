2019-04-02T12:59:12+03:00
Общество

В Волгограде освятят еще два купола для собора Александра Невского

Чин освящения 3 апреля совершит митрополит Феодор
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Первый купол на собор установили в конце 2018-го. Теперь на звоннице засияют еще два.Первый купол на собор установили в конце 2018-го. Теперь на звоннице засияют еще два.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

На соборе Александра Невского засияют еще два золотых купола. Они уже смонтированы и готовы к установке. Перед водворением глав на стены строящегося храма митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит чин освящения. Этот важный этап возведения святыни состоится 3 апреля. Начало - в 13.00.

А к концу недели при помощи техники эти освященные купола (на сегодняшний день готовы два из четырех) поднимут на собор.

Ранее, в декабре 2018-го, на звоннице собора установили первый большой купол.

Напомним, что воссоздание храма в городе-герое продолжается с апреля 2016 года и ведется на пожертвования благотворителей. Завершить работы планируют полностью к 800-летию Александра Невского, то есть к 2021 году.

Строительство храма идет успешно: ранее «Комсомолка» писала о том, что собор уже успел вырасти на 28 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м в Волгограде засияют 1600 новых фонарей
Для волгоградцев проложили «Дорогу к храму»
На юге Волгограда маршрутка с людьми врезалась в грузовик: трое пострадавших
С 3 апреля запустят теплоходы по маршруту «Волгоград-Островная»
Волгоградке, по вине которой в ДТП погибли трое, грозит семь лет колонии
В Волжском собаки в три раза реже кошек болеют бешенством
Преподавателя-взяточницу волжского вуза отправили за решетку
На севере Волгограда иномарка улетела с обрыва: водитель в больнице
Курильщик сгорел на пожаре в Камышине
В Волгограде судят директора птицефабрики, скрывшего почти 20 миллионов рублей налогов
В Волгограде двух мужчин насмерть завалило землей
Улетим вместе с призраками: волгоградцам расскажут о творчестве Миядзаки
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали 40 человек
На волгоградских дорогах обновят разметку за 38 миллионов рублей
Астраханский табунщик заплатит полмиллиона рублей за ДТП с лошадью
В Волжском психбольной загадил квартиру и травит соседей
В Волжском поймали наркодилеров, оставляющих метки на стенах
Временная мера: в Волгограде латают улицу Латошинскую